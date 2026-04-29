Advogado Miques João é o primeiro cidadão que apresenta a candidatura para as eleições presidenciais

Foi candidato às eleições presidenciais de 2021, ganhas pelo actual Presidente Carlos Vila Nova. Desta vez o advogado Miques João diz que a situação do país degradou-se muito mais e forçou a candidatura para as eleições presidenciais de julho próximo.

«Os motivos que me levaram a concorrer as eleições em 2021, mais que triplicaram. Naquela altura eu já percebia que o país não andava bem. Mas agora tenho a certeza de que o país está de rastos. Digo que corremos o risco de perder São Tomé e Príncipe enquanto estado soberano», afirmou depois de ter depositado a candidatura nos serviços administrativos do Tribunal Constitucional.

Cidadão patriota, Miques João disponibiliza-se para resgatar o país, caso o povo assim decida nas urnas de julho próximo.

«Enquanto cidadão são-tomense, que tem amor ao meu país decidi dar ao povo mais uma possibilidade, mais uma opção», sublinhou.

Activista dos direitos humanos, o advogado destacou-se na defesa dos cidadãos que foram detidos e posteriormente torturados até à morte no quartel do exército em dezembro do ano 2022.

O confronto com o SISTEMA terá fomentado a sua detenção na Cadeia Central de São Tomé durante 3 meses. Tudo por causa de uma alegada denúncia de violação de uma menor.

«Eu preencho todos os requisitos. E o facto de eu ter sido detido, é uma motivação para o povo entender o que está a passar neste país. Não há nada que me impeça de concorrer as eleições presidenciais», frisou.

O advogado do caso 25 de Novembro de 2022 é o primeiro cidadão que publicamente oficializa no Tribunal Constitucional a sua candidatura às eleições presidenciais.

Abel Veiga