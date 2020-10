Embaixada do Brasil – Venda de lotes de bens em hasta pública

Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe

Edital Nº 01/2020

A Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe realizará no dia 3 de novembro de 2020, às 15:00hs, processo (abertura de propostas) para a alienação por venda dos seguintes lotes de bens, os quais poderão ser arrematados em conjunto, em combinação ou individualmente:

Lote 1

Veículo automotor marca Mitsubishi Pajero GLS; ano de fabricação: 2007; Quilometragem: 133.943 Km.

Lance mínimo: DBS 191.100,00.

Lote 2

Veículo automotor Mitsubishi L200 GLX; ano de fabricação: 2007; Quilometragem: 164.325 Km.

Lance mínimo: DBS 78.400,00.

Lote 3

Mitsubishi L300 Minibus; ano de fabricação: 2008; Quilometragem: 103.182 Km.

Lance mínimo: DBS 155.575,00.

Lote 4

Grupo Gerador 100KVA, equipado com motor IVECO, modelo NEF45, 160 ampères, com 12 anos de uso, necessitando de reparos para funcionar, os quais podem implicar custo aproximado de DBS 60.000,00.

Lance mínimo: DBS 40.000,00.

Os interessados em apresentar propostas poderão inspecionar os bens indicados acima na Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe em dias úteis, das 10:00hs às 13:00hs e das 15:00 às 17:00hs, devendo contatar para tanto o Senhor Wilson Leite, o Senhor Armênio Almeida ou o Senhor Manuel Soares.

As propostas deverão ser apresentadas em envelope lacrado, em duas vias, sem emendas ou rasuras, nelas figurando os lances ofertados em algarismos e por extenso, expressos em Dobras (DBS), correspondendo à(s) quantia(s) a ser(em) efetivamente paga(s) à Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe, sem ressalvas, deduções ou retenções, e indicar claramente, para cada lance ofertado, o lote a que se refere, ficando válidas por 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura das propostas. Não serão consideradas propostas abaixo dos valores dos lances mínimos estipulados para cada lote.

O(s) responsável(eis) pela(s) proposta(s) escolhida(s) no processo referente aos Lotes 1, 2 e 3 deverá(ão) proceder, a suas custas, a todos os trâmites relacionados à troca da matrícula (placa) do(s) veículo(s) em questão, bem como efetuar o pagamento de todos os tributos, impostos e/ou taxas a serem cobrados por conta da transferência do registro de propriedade do(s) veículo(s) em questão do nome da Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe para seu nome.

O pagamento será efetuado à vista, no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da data de recebimento da notificação ao interessado da escolha de sua proposta para o lote correspondente.

A entrega da posse do(s) veículo(s) objeto dos lotes 1, 2 e 3 será feita contra a apresentação da documentação adequada e suficiente que comprove sua efetiva transferência de propriedade.

A entrega da posse do grupo gerador objeto do lote 4 será feita após seu efetivo pagamento correspondente à Embaixada do Brasil em São Tomé.

São Tomé, 16 de outubro de 2020