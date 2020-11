A AFAP vem por este meio informar que foi prorrogado para o dia 10 de Novembro corrente ano, o prazo para entrega de Manifestação de interesse para contratação de Experts PAITE – ETISP no âmbito do financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento .



https://devbusiness.un.org/ content/aviation-security- avsec-equipment-specialist- short-term-contract

https://www.afdb.org/en/ documents/eoi-sao-tome-and- principe-financial-management- consultant-etisp

https://www.afdb.org/en/ documents/eoi-sao-tome-and- principe-power-engineer/ deputy-coordinator-etisp

https://www.afdb.org/en/ documents/eoi-sao-tome-and- principe-public-financial- management-consultant-etisp

https://www.afdb.org/en/ documents/eoi-sao-tome-and- principe-procurement- consultant-etisp