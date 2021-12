PNUD – Contratação de empresa de construção civil para reabilitar e requalificar o laboratório de química da USTP

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito do projeto em conjunto com a Universidade de Califórnia, está a apoiar a Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) com a reabilitação e requalificação do laboratório de química da universidade de São Tomé e Príncipe.

Neste contexto, pretende-se contratar uma empresa especializada em serviços na área de Construção Civil para execução de obras de reabilitação e requalificação do referido edifício público.

Para ter todos os detalhes clique sobre os dois documentos em baixo :

1 – AVISO DE CONCURSO PUBLICO_LAB USTP

2 – RFQ ST 37 2021