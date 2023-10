BirdLife – Contratação de responsável pelo desenvolvimento de capacidades

BirdLife em São Tomé e Príncipe está a procura de uma pessoa altamente motivada, qualificada e experiente para apoiar a implementação das secções de Desenvolvimento de Capacidades do Plano Estratégico de São Tomé e Príncipe 2021-2030, liderar a capacitação das organizações de base de conservação da natureza, apoiar o Desenvolvimento Organizacional em particular, bem como a implementação de projectos associados e as suas componentes de Desenvolvimento de Capacidades, em particular:

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte :