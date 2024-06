No quadro do projecto financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia o recrutamento de um consultor para desenvolver as especificações técnicas e cadernos de encargos, para o fornecimento e instalação de motores elétricos para abastecimento com baterias trocáveis e recarregáveis, para a Região Autónoma do Príncipe.

Para ter os destalhes consulte o documento seguinte :