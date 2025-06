No âmbito do projeto de Salvaguardas do acesso aos Recursos Fiscais e Educacionais de São Tomé e Príncipe (SARFE), financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anunca concurso para a aquisição de kits de limpeza escolares para escolas básicas e secundárias do Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :