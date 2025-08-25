FAO – Reabertura do concurso público para a reabilitação e renovação de um matadouro no Príncipe

O Escritório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em São Tomé e Príncipe vem pela presente informar ao público em geral e os intereressados que se encontra aberto um concurso público para seleção a de um fornecedor para a reabilitação e renovação de um matadouro na Região Autónoma de Príncipe, no âmbito do seu projeto TCP/STP/3904. Para o efeito, solicita-se a todos os candidatos interessados que se registem no site Mercado Global das Nações Unidas (UNGM), seguindo o link abaixo: