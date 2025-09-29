OMS – Recrutamento de um(a) consultor nacional para apoio técnico ao reforço do setor farmacêutico em STP

CONCURSO PÚBLICO
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em S.Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o concurso publico para recrutamento de um(a) Consultor Nacional para Apoio Técnico ao Reforço do Setor Farmacêutico em São Tomé e Príncipe.
As candidaturas devem ser entregues em envelope fechado com o titulo “concurso para recrutamento de um Consultor(a) Nacional para Apoio Técnico ao Reforço do Setor Farmacêutico em São Tomé e Príncipe”, no escritório da OMS em São Tomé, sita no Edifício das Nações Unidas, 1° Piso, lado Direito.
Grade: NOC1
Duração do contrato: Um (01) mês (outubro 2025)
Localização principal: São Tomé – São Tomé e Príncipe
Organização: São Tomé e Príncipe
As propostas devem ser submetidas através do endereço acima indicado, até o dia
19 de Setembro de 2025.
Para mais informações, os interessados deverão contatar através do numero telefônico: 2222957, ou por email: guilherminas@who.int
São Tomé, 5 de setembro de 2025.
Veja o TDR