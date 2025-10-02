FAO – Seleção de um fornecedor para as Obras de construção de uma sala técnica de painéis solares na Casa das Nações Unidas em STP

AVISO PÚBLICO Nº11/2025

O Escritório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em São Tomé e Príncipe vem pela presente informar ao público em geral e os intereressados que se encontra aberto um concurso público para seleção de um fornecedor para as Obras de construção de uma sala técnica de painéis solares na Casa das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, no âmbito do seu programa regular. Para o efeito, solicita-se a todos os candidatos interessados que se registem no site Mercado Global das Nações Unidas (UNGM), seguindo o link abaixo:

https://intranet.fao.org/faohandbook/area/procurement_loas/procurement/vendor_sourcing. O caderno de encargos e a declaração de site visit deverão ser descarregados a partir do site acima mencionado. Deverão fazer-se acompanhar da referida declaração de site visit aquando da mesma, que terá lugar no dia 6 de outubro de 2025, às 10h00.

E, em caso de dúvida, os candidatos interessados devem dirigir-se ao escritório da FAO STP, situado na Avenida Marginal 12 de julho, no Edifício Pestana, Bloco A – 1.º Esquerdo, C.P.: nº 109, São Tomé – São Tomé e Príncipe

Telefone : 00 239 2224872, aberto das 8.00 às 17.30 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8.00 às 13.00, às sextas-feiras.

Ou enviar um e-mail para: Marie.Mintsa@fao.org

Data limite de submissão das candidaturas: 16 de Outuro de 2025, pelas 11h59 minutos.

As candidaturas deverão ser submetidas através do mesmo link. Após a data limite as mesmas não serão tomadas em consideração.

Veja o anúncio em word –