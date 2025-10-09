PNUD – Recrutamento de uma empresa de advocacia para a criação e/ou revisão do quadro legal destinado à criação e regulamentação de meios alternativos de resolução de disputas em São Tomé e Príncipe.

Anúncio de Concurso Público



A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito do processo de RFP – Request for Proposal, informa aos interessados que está aberto o concurso para o recrutamento de uma empresa de advocacia para a criação e/ou revisão do quadro legal destinado à criação e regulamentação de meios alternativos de resolução de disputas em São Tomé e Príncipe.

As propostas devem ser submetidas através da plataforma QUANTUM até o dia 15 de outubro

de 2025.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o link:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=39247

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Deve assegurar igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

São Tomé, 08 de outubro de 2025.

Antónia Daio

Assistente Representante Residente para Operações