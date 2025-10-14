Anúncios

FNUAP – Vaga de emprego

Posted on

Organization Name : United Nations Population FundLocations

Sao Tome, Sao Tome and PrincipeWork Locations

DS – Sao Tome, Sao Tome and PrincipePosting Visibility

Internal and ExternalFull Time or Part Time

Full timePosting Date

14/10/2025Published Job

End Date

14/11/2025 13.30Grade

NODVacancy Type

Fixed TermContract Duration

1 Year with Possibility for extensionEducation & Work Experience

Master’s Degree – 7 year(s) experienceRequired Languages

English and PortugueseDesired Languages

FrenchVacancy Timeline

4 Weeks

Os link para as candidaturas são os seguintes:

– (externos) https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_2003/job/29395

– (internos)

https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/redwood/internalmobility/opportunitymarketplace/job-details?is_deep_link=true&p_called_from=FUSESHELL&requisition_id=300003122159776&requisition_number=29395&previous_page=%2Fnull

