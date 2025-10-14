FNUAP – Vaga de emprego

Organization Name : United Nations Population FundLocations
Sao Tome, Sao Tome and PrincipeWork Locations
DS – Sao Tome, Sao Tome and PrincipePosting Visibility
Internal and ExternalFull Time or Part Time
Full timePosting Date
14/10/2025Published Job
End Date
14/11/2025 13.30Grade
NODVacancy Type
Fixed TermContract Duration
1 Year with Possibility for extensionEducation & Work Experience
Master’s Degree – 7 year(s) experienceRequired Languages
English and PortugueseDesired Languages
FrenchVacancy Timeline
4 Weeks
Os link para as candidaturas são os seguintes:
– (externos) https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_2003/job/29395
– (internos)
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/redwood/internalmobility/opportunitymarketplace/job-details?is_deep_link=true&p_called_from=FUSESHELL&requisition_id=300003122159776&requisition_number=29395&previous_page=%2Fnull