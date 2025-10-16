Anúncios

Projeto FISH4ACP – Contratação de serviços de comunicação especializados

Termo de Referência (ToR)

Serviços de Comunicação para o Projeto FISH4ACP

I- Contexto

O  Projeto FISH4ACP, localizado na marginal 12 de Julho  encontra-se em fase de implementação de atividades concretas da estratégia de melhora de Cadeia de valor dos pelágicos costeiros da Pesca artesanal em São Tomé e Príncipe. O projeto valoriza a sustentabilidade, a preservação desenvolvimento da pesca de pelágicos costeiros.

 Para garantir uma divulgação eficiente e transparente das atividades em andamento, torna-se necessário contratar serviços de comunicação especializados.

II- Objetivo Geral

Assegurar uma comunicação estratégica, clara e atrativa sobre as atividades, avanços e impactos do projeto, reforçando a visibilidade do FISH4ACP junto às comunidades locais, parceiros institucionais nacional, internacionais e público-alvo.

III- Objetivos Específicos e produtos esperados

  1. Desenvolver um plano de comunicação trimestral.(Um programa global de 12 meses com detalhes mensais)
  2. O Prestador de serviços criará os seguintes conteúdos informativos e promocionais:
    1. Uma nota de prensa para cada um dos seguintes eventos (datas tentativas):

Último quarto de 2025:

  1. campanha de sensibilização do plano de gestão das pescas;
    1. campanha de sensibilização sobre a segurança dos alimentos;

Primeiro quarto de 2026:

  • campanha de inspeção da segurança dos alimentos dos produtos da pesca
    • formação e construção de dois modelos de embarcações artesanais mais estáveis e seguras
    • disponibilidade de caixas isotérmicas produzidas localmente
    • disponibilidade de arcas frigoríficas produzidas localmente
    • resultados da comercialização de productos de peixe em frascos “Bocadu Omali”
    • resultados da comercialização de productos salgados do Principe com a marca “Sagadu Abade Iê”
    • resultados do Kike Boairu.

Segundo quarto de 2026

  1. publicação do relatório de avaliação dos principais stocks da pesca de São Tomé e Príncipe
    1. formação de inspetores em monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
    1. aprovação do Procedimento Operacional Standard para o monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
    1. resultado do acompanhamento em desenvolvimento de negócios a 20 projetos de palaiês e pescadores.
    1. formação de pescadores e palaiês no âmbito da profissionalização do setor.
    1. Disponibilidade dum crédito rotativo para favorecer o acesso ao setor das finanças formais aos pescadores e palaiês de São Tomé e Príncipe.
    1. resultado do comercio de peixe fornecido pelos grupos de palaiês de Praia Abade (Príncipe) a compradores de São Tomé
    1. resultados intermédios da campanha experimental com palangre

Terceiro quarto de 2026

  1. resultado das inspeções oficiais de monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
    1. publicação do regulamento da pesca artesanal incluindo os requerimentos da profissionalização do sector.
    1. resultado das poupanças feitas e a sua implicação nos meios de vida dos integrantes dos grupos de autoajuda de São Tome e Principe.
    1. campanha de sensibilização/formação sobre pesca responsável
    1. resultados finais da campanha experimental com palangre
    1. resultados do Kike Boairu
  • O Prestador de Serviços (PS) fornecera para cada uma das 23 notas de prensa cinco fotografias para que a equipa do FISH4ACP possa escolher as melhores para acompanhar a nota de imprensa. As notas de imprensa seguiram os critérios de publicação do programa FISH4ACP, terão uma extensão de umas 700 palavras e serão partilhadas com a equipa de comunicação de FISH4ACP para a sua validação
    • O PS realizará um post para as plataformas de media social para cada um dos 23 conteúdos informativos e promocionais, acompanhado da fotografia selecionada acima e partilhará com a FAO num prazo de 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova.
    • O PS enviará as notas de prensa aos principais médios de comunicação de São Tomé e Príncipe Jornais digitais (RSTP, Telanonn, STPPRESS,  Gleba TV  facebookk FAOSTP/UNDP STP nas 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova.
    • O PS desprazera-se fisicamente a cada um dos eventos para tomar fotografias e ter maior contexto para produzir as notas de prensa e posts para media social.
  • O PS realizará seis vídeos sobre os seguintes temas:
    • Negócios de palaiês apoiados pelo FISH4ACP
    • Grupo de Auto Ajuda acesso a finanças formais
    • Construção de caixas isotérmicas e arcas frigorificas que utilizam energia solar
    • Construção de embarcações
    • Productos de peixe salgado “Sagadu Abade Iê”
    • Campanha experimenta
    • O PS incluirá entrevistas com as partes interessadas e imagens do processo relacionado a cada tema em cada video. Tentativamente as entrevistas serão com:
  • A representante de Katraio e palaiês que receberam a sua mentoria para melhorar os seus negócios
  • -Líder de Grupos de Auto Ajuda GAA de Praia Gamboa e de Neves
  • O gestor da Climatronica, Fabricante  de congeladores horizontais  e o Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de caixas isotérmicas, alguidares isotérmicos e embarcações de Pesca.
  • O Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de embarcações de Pesca.
  • Líderes de associações – comércio de peixe Príncipe- São Tomé
  • Representantes de OIKOS e pescadores participantes na campanha experimental
    • Os vídeos terão cerca de quatro minutos de duração após edição e estarão prontos para serem partilhados com os meios de comunicação.
    • O PS enviará os vídeos editados aos canais de televisão de São Tomé e Príncipe  Tais como  TVS RTP Africa para conseguir uma maior difusão dodos Primoss mesmos. Esperasse que os seis vídeos sejam difundidos pelo menos num dos canais de televisão.

VI- Perfil do Prestador

  • Pelo menos 7 anos de experiência em comunicação institucional/turística.
  • Capacidade de produção multimédia.
  • Conhecimentos em marketing digital e redes sociais.
  • Boa redação em português (inglês é uma mais-valia).
  • Sensibilidade para temáticas de pesca sustentável e ambientais.

VII-Duração

O contrato terá uma duração de 12 meses, podendo ser renovado conforme necessidade e desempenho.

VIII- Supervisão

O trabalho será supervisionado pela Oficial Profissional Nacional do FISH4ACP baseado em São Tomé e a equipa de comunicação do projeto, que validará os produtos entregues.

IX- Orçamento

O orçamento deverá ser apresentado em proposta detalhada, discriminando honorários, produção de materiais e custos operacionais.

1 Comment

  1. ANDALA

    18 de Outubro de 2025 at 12:58

    Num pais pequeno onde a população tem carência alimentar

    De que se está a espera para implementação de criação de viveiros de peixes(no mar, em terra, nos rios), quer para exportação( num país que tem falta de divisas), quer para consumo interno, logo fortalecer a cadea alimentar interna, o cahamdo aquacultura.

    Pratiquemos o bem

    Responder

