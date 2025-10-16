Projeto FISH4ACP – Contratação de serviços de comunicação especializados

Termo de Referência (ToR)

Serviços de Comunicação para o Projeto FISH4ACP

I- Contexto

O Projeto FISH4ACP, localizado na marginal 12 de Julho encontra-se em fase de implementação de atividades concretas da estratégia de melhora de Cadeia de valor dos pelágicos costeiros da Pesca artesanal em São Tomé e Príncipe. O projeto valoriza a sustentabilidade, a preservação desenvolvimento da pesca de pelágicos costeiros.

Para garantir uma divulgação eficiente e transparente das atividades em andamento, torna-se necessário contratar serviços de comunicação especializados.

II- Objetivo Geral

Assegurar uma comunicação estratégica, clara e atrativa sobre as atividades, avanços e impactos do projeto, reforçando a visibilidade do FISH4ACP junto às comunidades locais, parceiros institucionais nacional, internacionais e público-alvo.

III- Objetivos Específicos e produtos esperados

Desenvolver um plano de comunicação trimestral.(Um programa global de 12 meses com detalhes mensais) O Prestador de serviços criará os seguintes conteúdos informativos e promocionais: Uma nota de prensa para cada um dos seguintes eventos (datas tentativas):

Último quarto de 2025:

campanha de sensibilização do plano de gestão das pescas; campanha de sensibilização sobre a segurança dos alimentos;

Primeiro quarto de 2026:

campanha de inspeção da segurança dos alimentos dos produtos da pesca formação e construção de dois modelos de embarcações artesanais mais estáveis e seguras disponibilidade de caixas isotérmicas produzidas localmente disponibilidade de arcas frigoríficas produzidas localmente resultados da comercialização de productos de peixe em frascos “Bocadu Omali” resultados da comercialização de productos salgados do Principe com a marca “Sagadu Abade Iê” resultados do Kike Boairu.



Segundo quarto de 2026

publicação do relatório de avaliação dos principais stocks da pesca de São Tomé e Príncipe formação de inspetores em monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé. aprovação do Procedimento Operacional Standard para o monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé. resultado do acompanhamento em desenvolvimento de negócios a 20 projetos de palaiês e pescadores. formação de pescadores e palaiês no âmbito da profissionalização do setor. Disponibilidade dum crédito rotativo para favorecer o acesso ao setor das finanças formais aos pescadores e palaiês de São Tomé e Príncipe. resultado do comercio de peixe fornecido pelos grupos de palaiês de Praia Abade (Príncipe) a compradores de São Tomé resultados intermédios da campanha experimental com palangre

Terceiro quarto de 2026

resultado das inspeções oficiais de monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé. publicação do regulamento da pesca artesanal incluindo os requerimentos da profissionalização do sector. resultado das poupanças feitas e a sua implicação nos meios de vida dos integrantes dos grupos de autoajuda de São Tome e Principe. campanha de sensibilização/formação sobre pesca responsável resultados finais da campanha experimental com palangre resultados do Kike Boairu

O Prestador de Serviços (PS) fornecera para cada uma das 23 notas de prensa cinco fotografias para que a equipa do FISH4ACP possa escolher as melhores para acompanhar a nota de imprensa. As notas de imprensa seguiram os critérios de publicação do programa FISH4ACP, terão uma extensão de umas 700 palavras e serão partilhadas com a equipa de comunicação de FISH4ACP para a sua validação O PS realizará um post para as plataformas de media social para cada um dos 23 conteúdos informativos e promocionais, acompanhado da fotografia selecionada acima e partilhará com a FAO num prazo de 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova. O PS enviará as notas de prensa aos principais médios de comunicação de São Tomé e Príncipe Jornais digitais (RSTP, Telanonn, STPPRESS, Gleba TV facebookk FAOSTP/UNDP STP nas 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova. O PS desprazera-se fisicamente a cada um dos eventos para tomar fotografias e ter maior contexto para produzir as notas de prensa e posts para media social.



O PS realizará seis vídeos sobre os seguintes temas: Negócios de palaiês apoiados pelo FISH4ACP Grupo de Auto Ajuda acesso a finanças formais Construção de caixas isotérmicas e arcas frigorificas que utilizam energia solar Construção de embarcações Productos de peixe salgado “Sagadu Abade Iê” Campanha experimenta O PS incluirá entrevistas com as partes interessadas e imagens do processo relacionado a cada tema em cada video. Tentativamente as entrevistas serão com:

A representante de Katraio e palaiês que receberam a sua mentoria para melhorar os seus negócios

-Líder de Grupos de Auto Ajuda GAA de Praia Gamboa e de Neves

O gestor da Climatronica, Fabricante de congeladores horizontais e o Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de caixas isotérmicas, alguidares isotérmicos e embarcações de Pesca.

O Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de embarcações de Pesca.

Líderes de associações – comércio de peixe Príncipe- São Tomé

Representantes de OIKOS e pescadores participantes na campanha experimental Os vídeos terão cerca de quatro minutos de duração após edição e estarão prontos para serem partilhados com os meios de comunicação. O PS enviará os vídeos editados aos canais de televisão de São Tomé e Príncipe Tais como TVS RTP Africa para conseguir uma maior difusão dodos Primoss mesmos. Esperasse que os seis vídeos sejam difundidos pelo menos num dos canais de televisão.



VI- Perfil do Prestador

Pelo menos 7 anos de experiência em comunicação institucional/turística.

Capacidade de produção multimédia.

Conhecimentos em marketing digital e redes sociais.

Boa redação em português (inglês é uma mais-valia).

Sensibilidade para temáticas de pesca sustentável e ambientais.

VII-Duração

O contrato terá uma duração de 12 meses, podendo ser renovado conforme necessidade e desempenho.

VIII- Supervisão

O trabalho será supervisionado pela Oficial Profissional Nacional do FISH4ACP baseado em São Tomé e a equipa de comunicação do projeto, que validará os produtos entregues.

IX- Orçamento

O orçamento deverá ser apresentado em proposta detalhada, discriminando honorários, produção de materiais e custos operacionais.