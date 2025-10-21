PNUD – Recrutamento de uma empresa especializada em construção civil para realização da conversão do Centro de Saúde do Porto Real em Centro de Saúde na Região Autónoma do Príncipe

Anúncio de Concurso Público



A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto financiado pelo Fundo Global, leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para recrutamento de uma empresa especializada em construção civil para realização da conversão do Centro de Saúde do Porto Real em Centro de Saúde na Região Autónoma do Príncipe.

As propostas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 5 novembro de



Para mais informações, os interessados deverão consultar o link: https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=39632 . Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Deve assegurar igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

São Tomé, 20 de outubro de 2025

Antónia Daio

Assistente Representante Residente para Operações