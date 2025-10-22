Anúncios

Ministério das Infra-estruturas – Contratação de uma empresa para construção de terminal de cargo do aeroporto de São Tomé

No quadro do projeto de Transição Energética e de Apoio Institucional, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, o Ministério de Infraestrutura e Recursos Naturais, anuncia concurso para a contratação de uma empresa para construção de TERMINAL DE CARGO DO AEROPORTO DE STOMÉ.

SPN WORKS STOME AIRPORT CARGODescarregar
2 Comments

  1. Sotavento

    23 de Outubro de 2025 at 6:43

    Terminal de carga para aeroporto de ST? Faz rir…
    Os que mandam em STP são uma pandilha de tontos. Não temos todavia um aeroporto digno e já estão pensando em mrd@s

  2. Célio Afonso

    23 de Outubro de 2025 at 9:27

    Comparando com qualquer aeroporto em Cabo Verde, o nosso até parece uma daquelas barracas no bairro da Burraca em Damaia – Portugal.
    Políticos São-tomenses são todos iguais.
    Uma pouca vergonha!

