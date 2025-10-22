No quadro do projeto de Transição Energética e de Apoio Institucional, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, o Ministério de Infraestrutura e Recursos Naturais, anuncia concurso para a contratação de uma empresa para construção de TERMINAL DE CARGO DO AEROPORTO DE STOMÉ.
Ministério das Infra-estruturas – Contratação de uma empresa para construção de terminal de cargo do aeroporto de São Tomé
By
Posted on
Sotavento
23 de Outubro de 2025 at 6:43
Terminal de carga para aeroporto de ST? Faz rir…
Os que mandam em STP são uma pandilha de tontos. Não temos todavia um aeroporto digno e já estão pensando em mrd@s
Célio Afonso
23 de Outubro de 2025 at 9:27
Comparando com qualquer aeroporto em Cabo Verde, o nosso até parece uma daquelas barracas no bairro da Burraca em Damaia – Portugal.
Políticos São-tomenses são todos iguais.
Uma pouca vergonha!