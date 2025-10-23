FAO – Concurso para selecção de 2 especialistas

O Escritório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em São Tomé e Príncipe, vem pela presente informar ao público em geral e os intereressados que se encontra aberto um concurso para selecção de 1 (um/uma consultor/a nacional “Especialista em turismo e turismo sustentável” e de 1 (um/uma) consultor/a nacional “Especialista em ecossistemas costeiros e marinhos”.

Os (as) candidato(a)s interessado(a)s devem postular-se na plataforma Taleo da FAO, conforme o link abaixo:

Description de l’emploi – Spécialiste en matière de tourisme et de tourisme durable (2502542)

Description de l’emploi – Spécialiste national/e sur les écosystèmes côtiers et maritimes (2502543)

Todas às informações poderão ser consultada no respectivo link acima, e em caso de dúvida os candidato(a)s interessado(a)s deverão deslocar-se ao escritório da FAO STP, na Avenida Marginal 12 de Julho, Edifício Pestana, Bloco A – 1.º Esquerdo, São Tomé – São Tomé e Príncipe, aberto das 08h00 horas às 17h30.

Data limite de submissão das candidaturas: 05 de Novembro de 2025, pelas 22h59 minutos.

As candidaturas submetidas após a data limite, não serão tomadas em consideração.

Veja o anúncio em formato word –