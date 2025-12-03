Anúncios AFAP – Contratação de gabinetes/empresas para fiscalização das obras de construção e reabilitação de casas de banho de escolas By Téla Nón Posted on 3 de Dezembro de 2025 PMI-Nº110-C-GEE-2025Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Novo Governador do Banco Central promete baixar e tornar estável a inflação em São Tomé e Príncipe 35º aniversário da reunificação alemã AFAP – Solicita aquisição de equipamentos de escritório FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ