Concurso Público Internacional de gestão da cozinha e do refeitório e confeção de alimentos para doentes e funcionários do Hospital Ayres de Menezes

A Direcção Administrativa e Financeira do Ministério da Saúde convida os interessados a apresentarem propostas fechadas para a execução de serviços de gestão da cozinha do hospital central Ayres de Menezes.
Infraestrutura Hospitalar condigna
11 de Dezembro de 2025 at 15:32
Quando vemos este edifício devemos ter em atenção que tem mais de um século de existência, a questão do risco é evidente,…assim como habitações construidas na antiga administração portuguesa.
É importante que este edifício, com advento do novo hospital venha a manter as suas valências, ou valências nas outras aéreas complementar de saúde, psicatria, maternidade, consultas de especialidades, como a medicina dentária, reabilitação, banco de sangue, etc, etccl…( jamais para transformação em hotel, com geradores da voz de america, ou quinta dos políticos, ou vamos vivendas de políticos e seus familiares),…neste sentindo é necessário a restauração, transformação, modernização, dessa infraestrutura, por exemplo novo projecto arquitetura de conservação modificações de estruturas,…
Já nada faz sentido estas escadas,…
Já nada faz sentido estes pilaretes e varandas
Necessidade de estrutura diferente com ar condicionado, ou ventoinhas,quartos equipados com camas etc….
Tiago Moremo Afonso
12 de Dezembro de 2025 at 10:45
Concurso da treta. Esse Concurso é só para o Inglês ver. Sempre atribuem esse “mambo” a quem lhes convém. Investiguem quem “ganhou” ou foi atribuido nos anos anteriores. Isto não é de hoje e vem lá de “cima”. A máfia tal como o advogado Hamilton diz está instalado a todos os níveis. Nos tribunais, na alfândega, na polícia, no hospital, no gasóleo da EMAE, no registo civil, nas escolas, etc, só para falar de alguns. É o país que temos. Esses parasitas da sociedade só vivem disto, esquema e corrupção. E depois vêm para a praça pública com testa lambida vir dar lições de moral.