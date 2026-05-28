Anúncios PRIASA – Contratação de uma empresa para execução da obra de reabilitação de pistas rurais em calçada na comunidade Água-Izé – Claudino Faro – Mato Cana By Téla Nón Posted on 28 de Maio de 2026 Aviso Público referente à obra de Água Izé-Claudino Faro e Mato CanaDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Tributo de Ação à SÃO Sem segurança não há liberdade – 75,6% dos são-tomenses estão insatisfeitos Iniciativa Banco Central e as Academias lança sementes para o crescimento económico de STP FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ