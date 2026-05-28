Anúncios

PRIASA – Contratação de uma empresa para execução da obra de reabilitação de pistas rurais em calçada na comunidade Água-Izé – Claudino Faro – Mato Cana

Posted on
Aviso Público referente à obra de Água Izé-Claudino Faro e Mato CanaDescarregar
Related Items:

Recommended for you

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top