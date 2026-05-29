Reagentes fortalecem diagnóstico e vigilância no sistema de saúde santomense

São Tomé e Príncipe tem vindo a registar avanços significativos nos indicadores de saúde.

“Com aumentos na esperança média de vida e reduções na mortalidade materno‑infantil e na transmissão do HIV/Sida, posicionando-se acima da média da África Subsaariana”, destacou Inês Serrano, Assessora do Centro Português de Cooperação.

Apesar destes progressos, persistem desafios estruturais que não podem ser ignorados.

“A insularidade, a vulnerabilidade socioeconómica e o impacto das alterações climáticas continuam a dificultar o acesso à saúde, sobretudo em zonas mais remotas”, acrescentou.

Para enfrentar tais desafios, o apoio dos parceiros, em especial da cooperação portuguesa, através do projeto Saúde Para Todos, tem sido determinante. Neste contexto, foi entregue ao Governo santomense um lote de reagentes destinados aos laboratórios distritais.

“Esta entrega inclui itens cruciais para a saúde pública: testes rápidos para deteção de salmonela e sífilis, soros hemoclassificadores, bem como kits para medição de ácido úrico, colesterol e creatinina, entre outros consumíveis essenciais”, assegurou Inês Serrano.

Segundo Isaulina Barreto, diretora dos Cuidados Primários de Saúde, os reagentes “respondem às necessidades imediatas do sistema para o diagnóstico das patologias”.

Este reforço permitirá melhorar o diagnóstico precoce e preciso, assegurar uma vigilância eficaz sobre doenças infeciosas e garantir o acompanhamento contínuo no combate às doenças não transmissíveis.

José Bouças