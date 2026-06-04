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AFAP solicita propostas para a construção de um sistema de protecção contra inundações e sistema de protecção de declives para central hidroeléctrica do Contador

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Concurso ref nº 33_W_ACRE_2023Descarregar
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