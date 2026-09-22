ENASA solicita aquisição e fornecimento de meios rolantes para o aeroporto da região autónoma do Príncipe

Anúncio de Concurso Público N°: 01/ENASA/2026

1. ENASA convida as empresas interessadas para apresentarem propostas, fechadas, para o fornecimento de Aquisição de Meios Rolante para Aeroporto da Região Autónoma do Príncipe sendo:

Lote 1: Carrinha Cabine Dupla

Lote 2: Um Trator Agrícola 82 HP

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Licitação ou levantá-los na Direção Administrativa e Financeira/ENASA- Empresa Nacional de Aeroporto e Segurança Aérea/Aeroporto Nuno Xavier – C.P. 703-S. Tomé/Endereço eletrónico/E-mail: geral@enasa.st. pela importância não reembolsável de Dbs. 1.000,00 (Mil Dobras), para cada Lote.

3. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 09:00 do dia 19/10/2026 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 09:05 do mesmo dia na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço: Sala de Reunião da ENASA sita no Bloco Técnico

4. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória. no valor de STN 23 134,13 lote 1 e STN 32 904,73 para lote 2 , válida pelo prazo de 120 dias ou apresentação de uma carta garantia emitida pelo próprio concorrente.

5. O Concurso será conduzido por meio da modalidade Concurso Público e regido pelo Regulamento de Licitações e Contratações Públicas, aprovado pela Lei- n º 8/2009, de 26 de Agosto 2009.

S. Tomé, aos 18 de Setembro de 2026.

Órgão Contratante

José Moreira