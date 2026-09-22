ENASA solicita aquisição e fornecimento de uma ambulância categoria B para o aeroporto Nuno Xavier em  – S. Tomé

Anúncio de Concurso Público N°: 02/ENASA/2026
1. ENASA convida as empresas interessadas para apresentarem propostas, fechadas, para o fornecimento de Aquisição de Meios Rolante – Uma Ambulância categoria B para o Aeroporto Nuno Xavier em – S. Tomé
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Licitação ou levantá-los na Direção Administrativa e Financeira/ENASA- Empresa Nacional de Aeroporto e Segurança Aérea/Aeroporto Nuno Xavier – C.P. 703-S. Tomé/Endereço eletrónico/E-mail: geral@enasa.st. pela importância não reembolsável de Dbs. 1.000,00 (Mil Dobras).
3. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 11:00 do dia 19/10/2026 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 11:05 do mesmo dia na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.
Endereço: Sala de Reunião da ENASA sita no Bloco Técnico
4. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória. no valor de Dbs. 37 873,9375, válida pelo prazo de 120 dias ou apresentação de uma carta garantia emitida pelo próprio concorrente.
5. O Concurso será conduzido por meio da modalidade Concurso Público e regido pelo Regulamento de Licitações e Contratações Públicas, aprovado pela Lei- n º 8/2009, de 26 de Agosto 2009.
S. Tomé, aos 18 de Setembro de 2026.
Órgão Contratante
José Moreira