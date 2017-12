Programa Gulbenkian – Curso de Gestão de Ciência

Exmos senhores,

Estão abertas as candidaturas para investigadores e/ou gestores que trabalhem na área da investigação em saúde, nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, interessados em participar num curso em Gestão de Ciência.

Este curso é organizado conjuntamente pela Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação la Caixa, com o apoio do Centro de Investigação em Saúde de Manhiça e do Instituto de Saúde Global de Barcelona e tem a duração de duas semanas, uma em Lisboa, de 5 a 9 de fevereiro 2018 e outra em Barcelona, de 10 a 14 de setembro 2018.

Os interessados deverão enviar a candidatura até 9 de janeiro de 2018.

https://gulbenkian.pt/grant/curso-em-gestao-de-ciencia-para-investigadores-dos-palop/

