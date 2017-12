Lançado disco musical “Txila Ucu Fô Ké de Dêçu”

“Txila Ucu Fô KÉ de Dêçu”, é o título que Bonfim Fernandes deu ao seu segundo cisco musical. O Título em crioulo fôrro, significa – “Tire o lixo da casa de Deus”.

14 composições musicais fazem a melodia do disco que foi lançado na quinta – feira no Parque da cidade de São Tomé. Bonfim Fernandes, membro da Igreja Evamgélica de São Tomé, tem Deus no centro das suas composições, com o propósito de transmitir a sociedade são-tomense, a esperança, a paz e o amor entre os seres humanos. Mensagens de vida, que segundo o cantor, Deus deixou ao mundo e ordenou que fossem disseminadas em todos os cantos da terra.

«Basicamente é a mensagem de Deus aos corações. É Deus usando alguém para dizer o que ele quer para cada ser humano, em relação ao seu reino», explicou o cantor evangélico.

No periodo em que o mundo cristão celebra o nascimento de Cristo, Deus feito homem, Bonfim Fernandes, diz que a mensagem musical, pretende tocar na sociedade e mudar o seu rumo actual. «São mensagens para não se frustrarem, não desanimarem, não suicidarem-se. As mensagens chamam atenção das pessoas, sobretudo no tempo e contexto em que vivemos, de prantos e gritarias. Há uma enorme necessidade das pessoas conhecerem Deus. Eu também tenho problemas, mas a forma como os encaro é diferente das pessoas que não têm Deus. Eu não me considero o solucionador do meu problema, mas sim Deus, como solucionador dos meus problemas. É um Deus que nos ouve, é um Deus de relacionamento», detalhou.

Bonfim Fernantes diz ter sido um perturbador da sociedade antes de conhecer a Deus. Deus fez diferença na sua vida, e tem a missão de levar melodias de vida nova que só Cristo pode dar a todos os homens. «Deus quer criar uma nova geração, um novo povo. Deus quer um novo homem que o sirva, que viva em amor. Para que isso aconteça temos que viver para Deus. A sociedade está a se corromper. O amor acabou reina a violência, a agressão física e verbal, pessoas que por tudo ou por nada nos odeia. Tudo isso é falta de amor. É por falta de amor que a sociedade está se apodrecendo», pontuou, Bonfim Fernandes.

O leitor pode escutar uma das composições do segundo disco do cantor evangélico, Bonfim Fernandes, assim como mais detalhes da entrevista concedida ao Téla Nón .

Entrevista –

Trecho do disco :

Abel Veiga