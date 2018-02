Tchiloli Formiguinha dia 11 as 15 horas

O Grupo Tchiloli Formiguinha do Bairro da Boa Morte e a ONGD Leigos para o Desenvolvimento têm a honra de convidar V. Exª para uma apresentação Tchiloli, no dia 11 de fevereiro, no Terreiro da Formiguinha, Boa Morte, com início às 15h00.

A apresentação decorre no âmbito da colaboração dos artistas Graeme Pulleyn, Ricardo Machado e Ana Bento com o Grupo da Formiguinha, fruto de uma parceria com o Teatro Viriato (Portugal) e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

Tendo como ponto de partida o Ticholi tradicional, esta apresentação foi trabalhada na perspectiva de encontrar um formato de espectáculo direccionado especialmente para o mercado de turismo cultural. Esta versão que apesar de bastante mais curta do que a original transmite a essência deste fenómeno cultural único de São Tomé.

Em caso de chuva ligue para a organização/apoio para informação do local alternativo de apresentação.