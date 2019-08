Roteiro Fotográfico “Histórias do Sul” – Inauguração este sábado

Será já neste sábado, dia 3 de agosto, a Inauguração do Roteiro Fotográfico “Histórias ao Sul”, que conta com a instalação de 27 fotografias e histórias sobre a cultura das comunidades de Porto Alegre.

Os Leigos para o Desenvolvimento, juntamente com o Grupo Comunitário de Porto Alegre, o Grupo de Mulheres “Trabá só cá dá tê” e o Movimento de Expressão Fotográfica, com o financiamento do MTSS e do Camões, I.P., elaboraram um Roteiro Fotográfico, que está instalado nas ruas das comunidades de Porto Alegre, Vila Malanza e Ponta Baleia. Este roteiro pretende dar a conhecer a todos os visitantes a cultura santomense, os costumes e tradições, através da instalação de 27 fotografias e histórias das comunidades.