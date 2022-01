Transferência do Projecto “Âncora” da Comunidade de Porto Alegre

Numa fase em que os Leigos para o Desenvolvimento se preparam para dar por terminada a sua missão no território da antiga Roça de Porto Alegre, destaca-se a passagem do projeto âncora, que tem vindo a definir o modo de intervenção dos Leigos no terreno.

No passado dia 16 de dezembro foi assinado o acordo prévio de transferência do projeto do Grupo Comunitário de Porto Alegre, que assinala a etapa final de intervenção dos Leigos para o Desenvolvimento neste grupo comunitário.

O Grupo Comunitário de Porto Alegre funciona desde 2012 com a colaboração dos Leigos para o Desenvolvimento, e reúne plenariamente as entidades formais e informais com atuação nas comunidades de Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu das Rolas, procurando alcançar uma resposta aos diversos problemas e necessidades identificados pelas comunidades.

No seio deste fórum que reúne diversos interlocutores, surgiram diferentes projetos com base comunitária, na área da educação e negócios locais, assim como foram alcançados resultados que promovem um melhor bem-estar e viver destas comunidades no sector da energia e do abastecimento de água.

Volvidos nove anos desde a sua criação, o Grupo Comunitário de Porto Alegre é reconhecido como um interlocutor forte e importante em Porto Alegre e hoje é possível considerar que o grupo reúne as condições necessárias para continuar o seu trabalho e funcionamento sem a presença dos Leigos para o Desenvolvimento.

O acordo reafirma assim o compromisso das partes em dar seguimento ao processo de transferência do projeto com vista à autonomização do grupo comunitário e define os termos em que deve ser concluído o processo, sendo este compromisso assumido por uma Equipa de Coordenação, que atualmente é responsável pela dinamização do grupo.

No encontro comunitário para a assinatura deste acordo, realizado no Ilhéu das Rolas, juntaram-se pelo menos 25 entidades membros do grupo comunitário, nomeadamente as Creches de Vila Malanza e Porto Alegre, o Posto de Polícia e o Posto Militar, a Câmara Distrital de Caué, as empresas Agripalma, Valudo, Grupo Pestana Equador e Vanhã, as ONG’S Oikos, Mantinha do Retalho, Leigos para o Desenvolvimento e Programa Tatô, as diversas associações de moradores, e diferentes associações e grupos informais locais.

Neste encontro decorreram ainda diversas atividades que permitiram a criação de diferentes momentos de convívio e lazer entre os representantes das entidades locais assim como da comunidade em geral.

Foram várias as entidades que demonstraram o reconhecimento do trabalho realizado com a contribuição dos Leigos como promotor de desenvolvimento, assinalando também a necessidade de todos se envolverem nos assuntos comunitários e dando continuidade a este projeto após a saída dos Leigos para o Desenvolvimento.

Este grupo comunitário, mostrou-se assim motivado pelo desejo de trabalhar por uma comunidade mais desenvolvida conduzidos pelo lema que os define Uã Fita Bassola Ná Cá Balí Quinté Fá!

Fonte : Leigos para o Desenvolvimento