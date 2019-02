São Tomé e Príncipe perdeu o astro da música nacional – Pêpê Lima

O cantor são-tomense Pedro Diogo, conhecido artisticamente por Pépé Lima, morreu hoje, aos 75 anos de idade, vítima de doença prolongada no hospital Dr. Ayres de Menezes, em São Tomé, informaram esta manhã fontes hospitalares.

Internado há pouco menos de uma semana, o astro da música são-tomense faleceu por volta das 10:30 em consequência de um problema de saúde depois da última actuação em público, há 15 dias na festa religioso de Santo Izidro, na vila da Ribeira, distrito de Cantagalo ao sul de São Tomé, num autêntico adeus aos fans, admiradores e público em geral.

Tendo atingido apogeu nos anos 70 como vocalista principal do conjunto Os Leonenses, Pedro Diogo brilhou também ao levar a música são-tomense para além fronteiras com brilhantes atuações fora do País até com canções interpretadas em línguas estrangeiras, sobretudo, em francês, a sua preferência que arrasava os palcos internacionais.

Nos anos 80 com a letargia do agrupamento Leoneses, a voz da rumba, samba e samba-socopé, estilos originários são-tomenses, Pedro Diogo virou-se para shows individuais com atuações esporádicas em grandes eventos musicais bem com a produção de CDs e vídeo, levando-lhe a auto-batizar-se de Pépé Lima fruto de inspiração no internacional musico africano Pépé Kallé, do Congo Kinshasa.

Contactado pela STP-Press, o presidente da Associação são-tomense de músicos, cantores e interpretes, Guilherme Carvalho disse que “ o nome de Pépé Lima ficará para sempre na história da música são-tomense”, tendo sublinhado que “ a música nacional está de luto, visto que, Pépé Lima foi um grande cantor e um grande mensageiro do povo e da Nação são-tomense”.

Fonte – Agência de Notícias de STP / STP – PRESS