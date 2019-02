AN apoia família de Pepê Lima a perpetuar o legado do músico nacional

Delfim Neves Presidente da Assembleia Nacional(na foto) reuniu-se na última semana com os familiares do malogrado músico nacional Pedro Diogo – Pepê Lima. Um momento de condolências, mais também para tecer parcerias com os familiares do ícone da música são-tomense no sentido de perpetuar o seu rico legado cultural.

Somer Diogo, irmão do músico Pepê Lima, disse a imprensa que a Assembleia Nacional, decidiu conceder o seu espaço de actividades culturais, para a família de Pepê Lima, realizar quaisquer actividades em memória do músico.

A família solicitou a Assembleia Nacional, apoio para a construção de um jazigo em honra ao Pedro Lima Diogo(Pêpê Lima), e foi aceite.

O representante da família do músico anunciou também o desejo de transformar o Fundon Pepê num Museu, que se chamara Museu Pepê Lima. Um projecto que segundo Somer Diogo, foi acarinhado pelo Presidente da Assembleia Nacional.

Fundon Pepê, é um centro cultural e musical, construído por Pepê Lima na Vila de Almas. Aos fins de semana, animava as noites dos são-tomenses amantes da boa música nacional. Muitas vezes a voz inconfundível de Pepê Lima acompanhava o ritmo nacional, em rumbas, e outros estilos da música santomense.

Abel Veiga