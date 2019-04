Mais uma noite literária no CCB-STP

O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, CCB-STP, voltou a celebrar mais uma noite literária, com a apresentação da 26ª edição do seu clássico, Café com Letras, exibindo a obra de Rachel de Queiroz “O Quinze”, pelo Vilmar Coutinho.

Depois do casamento perfeito na edição 25, o CCB-STP tornou a trazer mais uma noite de muita literatura e a sua gastronomia, com apresentação da 26ª edição do programa (Café com Letras) que visa divulgar obras da literatura brasileira, como também da língua portuguesa em geral, além de incentivar o hábito da leitura por meio de partilha de leitura sobre o livro escolhido pelos palestrantes convidados.

Para esta dição, o evento trouxe a história das “agressivas” secas que assolam o Nordeste brasileiro, exposta no livro “O Quinze”, onde a escritora tenta acima de tudo, mostrar ao público que mesmo nas dificuldades (crise) podemos praticar valores, destacando na obra os de solidariedade e compreensão.

O livro foi apresentado de forma sublime pelo Vilmar Coutinho, que pela coincidência é o pai do diplomata brasileiro em São Tomé e Príncipe, do mesmo nome, deixando a promessa de voltar para apresentar mais uma obra.

De sublinhar que a Rachel de Queiroz é uma das maiores escritoras da literatura brasileira; a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras e a primeira a receber o Prémio Camões.

O certame regressa no final do Maio, até lá, leia um livro, lembrando sempre que o conhecimento é poder.

Gil Vaz