Festa do dia nacional de STP em Portugal – Mén Non

Associações da Comunidade São-tomense em Portugal, nomeadamente:

MÉN NON, ACOSP, PROSAUDESC, PLATAFORMA CAFUKA, FÓRUM DA DIÁSPORA e MINU YIÉ com o apoio institucional da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal e da Câmara Municipal de Oeiras, realizam no dia 13 de Julho, com início às 10h:00, a Comemoração do quadragésimo quarto aniversário da Independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe no Templo da Poesia, Parque dos Poetas – R. José de Azambuja Proença, 2780-257 Oeiras.

As actividades terão início às 10h00, sendo que o acto central terá início às 14h:30 com a presença da 1ª Secretária da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal – Dr.ª Bilma Mandinga e do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Morais.

Para assinalar a ocasião, haverá uma mesa redonda sobre o tema “Redes sociais e fake news, sua influência na tomada de decisões políticas e sociais em São Tomé e Príncipe”.

XIX Feira do Livro de São Tomé e Príncipe;

Exposição artes plásticas, e artesanato;

Danças típicas das Ilhas de São Tomé e Príncipe;

Responsável pela comunicação para a comunicação e imprensa

António Cádio Paraíso

Contacto: 968 274 476

acosp.stp@gmail.com ,

anjosparaiso@gmail.com,

acosp@hotmail.com,

