44 anos da independência nacional

A cidade de Angolares, no sul da ilha de São Tomé é palco esta sexta feira do acto central da celebração do quadragésimo quarto aniversário da independência nacional.

São Tomé e Príncipe, celebra hoje 44 anos da conquista da liberdade e da sua autodeterminação. A independência política é uma conquista. A independência económica do país continua a ser uma miragem.

44 anos após a independência, São Tomé e Príncipe viu aumentar a sua dependência em relação a ajuda financeira internacional. Actualmente o país é declarado pelo FMI como hiper-endividado.

Em 2018, as autoridades governamentais realizaram dívidas ocultas equivalentes a 3% do PIB, e complicaram a situação económica do país. Segundo o FMI, em cada 100 dobras que um são-tomense tem nas mãos, 90 representa a dívida que o mesmo cidadão tem para com a comunidade internacional.

O país beneficiou no ano 2007 do perdão da sua dívida externa, acumulada desde a independência nacional em 1975, no valor total de de 300 milhões de dólares.

Libertou-se do fardo da dívida, mas não conseguiu caminhar sem endividar, e fora dos parâmetros definidos pela comunidade internacional. Actualmente regista segundo o FMI, uma dívida externa que atinge 400 milhões de euros. Dívida insustentável.

O futuro do país, está novamente dependente do resgate internacional, a troco da implementação de duras medidas de austeridade.

Abel Veiga