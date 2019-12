Exposição de Inter – Mamata em Portugal

“Património cultural são-tomense em Perigo”, foi o tema da exposição fotográfica que o foto-jornalista António Amaral, mais conhecido por Inter-Mamata, inaugurou em Lisboa no passado dia 21 de Dezembro.

A exposição que terminou no dia 30 de Dezembro, mostrou para o público português, bem como para os são-tomenses residentes em Portugal, questões relativas a preservação do património cultural, através de mais de três dezenas de fotografias, que reflectem, a arquitectura, o folclore e demais aspectos do património cultural de São Tomé e Príncipe.

A exposição que foi inaugurada em São Tomé, já chegou a Lisboa, e deve passar por outras capitais africanas. no próximo ano 2020, Inter Mamata, pretende mostrar o património cultural de São Tomé e Príncipe, no Gabão, na Guiné-Equatorial, em Angola e também em Cabo-verde.

Abel Veiga