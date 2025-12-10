Tchiloli é Património Cultural Imaterial da Humanidade

O Tchiloli é oficialmente Património Cultural Imaterial da Humanidade. O teatro tradicional de São Tomé e Príncipe foi inscrito na lista de Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO durante na 20.ª Sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que acontece em Nova Deli, Índia, a decorrer até sábado.

O Tchiloli, cuja origem remonta ao século XVI, é uma expressão artística que combina teatro, música e dança. A narrativa gira em torno de um julgamento dramático. É uma das manifestações culturais mais emblemáticas de São Tomé e Príncipe.

Em declarações à RFI, Emir Boa Morte, director-geral da Cultura e secretário da comissão nacional da UNESCO, lembra que “mais importante que o prémio, é a preservação do Tchiloli” e prometeu uma estratégia de salvaguarda do Tchiloli.

De acordo com a agência Lusa, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura felicitou o Estado Parte pela sua primeira inscrição, reconhecendo a “perseverança e empenho em complementar o processo de candidatura”, um percurso que tinha sido iniciado em 2015.

Já em Setembro, o meio de comunicação são-tomense Téla Nón noticiava a iminência desta elevação, sublinhando o avanço do processo e o empenho das autoridades culturais no dossier de candidatura.

Na altura, Emir Boa Morte, director-geral da Cultura e Secretário da Comissão Nacional da UNESCO, destacava que o reconhecimento internacional serviria “para valorizar a memória colectiva do povo santomense e mostrar ao mundo a riqueza cultural de São Tomé e Príncipe”.

Segundo o jornal, o processo foi acompanhado por acções de salvaguarda, como formações destinadas a técnicos e agentes culturais, com apoio da UNESCO e financiamento do Fundo Fiduciário do Japão, visando reforçar a preservação do património imaterial no país.

Fonte : RFI