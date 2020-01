A CULTURA como a vemos?!

Artigo de opinião De Lúcio Neto Amado

A Cultura no nosso solo pátrio aparenta ser, por vezes: “humilde”; “inculta”; “cega” e “(des)pretensiosa”. Partindo do sacrossanto princípio que proclama que não há cultura sem um povo; sem uma comunidade; sem um povo lá dentro, a cultura tem um figurino onde cabem experiências e registos para todos os gostos. A Cultura como quase todos os segmentos administrativos, desportivos e sociais em São Tomé e Príncipe foi atirada, reduzida e acomodada, numa camisa-de-forças poderosa que é a POLÍTICA. A política no nosso país é, na actualidade, quem impõe, de uma forma implacável, a lei na sociedade.

