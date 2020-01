Estreia do documentário “Sombras do Poder” na UCCLA

Conflitos de liderança e de poder nas etapas do processo político de São Tomé e Príncipe estão retratados no documentário “Sombras do Poder” de Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, que terá estreia em Portugal e será apresentado no auditório da UCCLA, no dia 18 de janeiro, às 17 horas.

A apresentação estará a cargo de Augusto Nascimento e Alcídio Montoya, com música de Tonecas Prazeres.

O documentário “Sombras do Poder” está inserido no Projeto “São Tomé e Príncipe Retalhos de uma História”, da autoria de Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz. Relata um conjunto de acontecimentos que a sociedade santomense e não só, têm refletidos durante mais de 40 anos. Muito se tem escrito e dito, algumas vezes marcado por preconceitos ideológicos, outras simplesmente pelo oportunismo do politicamente correto. No documentário “Sombras do Poder” cada personagem tem a sua verdade, sem pretender ser a verdade absoluta.

