Brevemente“ROSEMA – O maior Escândalo da Justiça são-tomense”

Documentário de investigação sobre o enigmático processo judicial da cervejeira ROSEMA em São Tomé e Príncipe. Não visa atacar, nem tomar parte para ninguém em particular, tem apenas o objetivo de contribuir para o esclarecimento de um assunto que há mais de dez anos tem permitido inúmeras especulações e provocando divisões na sociedade são-tomense.

SINOPSE

À volta dos anos 2000, na sequência de um contencioso movido em Luanda, o Tribunal Marítimo desta cidade solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, através de uma Carta Rogatória, a penhora das ações da fábrica de cervejas ROSEMA, situada na cidade de Neves, distrito de Lembá na ilha de São Tomé.

O documentário, dividido em duas partes, aborda as decisões e as peripécias em torno da disputa judicial para a penhora, adjudicação, aquisição e controle da fábrica, que teve o seu início no Supremo Tribunal de Justiça, passando pelo Tribunal da Primeira Instância até ao Tribunal Constitucional em São Tomé e Príncipe, através de uma polifonia de vozes.

FICHA TÉCNICA

REALIZAÇÃO Nilton Medeiros

PRODUÇÃO Jerónimo Moniz

NARRAÇÃO Nuno Tavares

EFEITOS SONOROS Simão Luz

APOIO À PRODUÇÃO

STP Airways – Transportes Aéreos de São Tomé e Príncipe

Hotel Avenida

Explore STP