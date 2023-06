Desabafo – “Campanha e tentativa de descredibilização do documentário sobre o processo ROSEMA, por parte de pessoas maldosas”

12 06 2023

Enquanto cidadão e profissional, tenho pautado a minha conduta pelo respeito, ética e honestidade no relacionamento com os demais, quer pelas posições que tenho assumido a título pessoal, bem como as adotadas enquanto profissional.

Por isso, é com estupefação e incredulidade que tomei conhecimento que alguns “politiqueiros” do “vagi Sun Zon da Cluçú” andam a tentar insinuar de forma maldosa que o documentário de investigação sobre o processo judicial da cervejeira ROSEMA, que eu e a minha equipa estamos a produzir, faz parte de um “suposto plano” que está em marcha para a reviravolta dessa “luta” judicial.

Algumas semanas atrás, a minha equipa esteve em STP para finalizar a produção deste documentário de investigação sobre o enigmático processo ROSEMA, e à margem da produção, tive alguns (poucos) encontros e convívios de confraternização com alguns amigos e familiares. Acontece, porém, que, alguns “bufos” viram-me num desses momentos de confraternização, a tomar café com um amigo no hotel Pestana e andam por aí a dizer, dentre outras coisas, que eu estava em reunião de estratégia política com esse amigo.

Nada mais falso e absurdo! Até porque não exerço, nunca exerci e nem pretendo exercer funções políticas em STP. Quero deixar claro que a produção do documentário sobre o processo judicial da cervejeira ROSEMA nada tem a ver com a Lei Interpretativa do Sistema Judicial aprovada pela Assembleia Nacional, e nem tão pouco, faz parte de qualquer “suposto plano” da disputa judicial pela reconquista da cervejeira ROSEMA, como alguns “bufos e politiqueiros” querem maldosamente insinuar.

Este documentário de investigação sobre o enigmático processo da cervejeira ROSEMA, considerado por muitos são-tomenses como a maior vergonha da nossa justiça, não visa atacar, nem tomar parte para ninguém em particular, ele tem apenas o objetivo de contribuir para o esclarecimento de um assunto que há mais de dez anos tem permitido inúmeras especulações e provocando divisões na sociedade são-tomense.

Quem é honesto e não tem memória curta e seletiva, sabe que estamos a produzir este documentário há muitos anos, e que neste âmbito também produzimos um outro documentário (Juízes em Causa Própria), publicado em 21 de fevereiro de 2021, que surgiu na sequência da investigação sobre o processo ROSEMA.

Algumas pessoas que estiveram na reunião de apresentação do candidato do partido BASTA nas portas de Benfica em Portugal, devem lembrar-se que estive lá na qualidade de jornalista e coloquei várias questões ao candidato (Delfim Neves), sobre esse processo e nessa ocasião esse candidato disse-me que investigar caso ROSEMA era perda de tempo.

O documentário sobre o processo ROSEMA está a ser produzido desde o ano 2018 e narra historicamente a verdade dos factos e as peripécias em torno dessa disputa judicial, através de uma polifonia de vozes de alguns dos intervenientes do processo, nomeadamente: Afonso Varela – Antigo Advogado da JAR (depoimento gravado em 13/12/2021); Augério Amado Vaz – Antigo Juiz do Tribunal Regional de Lembá (depoimento gravado em 13/10/2020); Carlos Semedo – Juiz Português Jubilado (depoimento gravado em 27/11/2021); Guilherme Posser da Costa – Antigo Advogado da Ridux (depoimento gravado em 16/01/2023); Justino Veiga – Antigo Ministro da Justiça (depoimento gravado em 22/10/2022); Leopoldo Machado Marques – Antigo Juiz do STJ e do TC (depoimento gravado em 18/09/2020); Nelson Aguiar – Antigo Secretário-Geral do Tribunal Constitucional (depoimento gravado em 01/05/2023); e Óscar Baia – Antigo Diretor Técnico da ROSEMA (depoimento gravado em 12/01/2022). Temos a plena noção de como os nossos projetos têm incomodado, facto que é percetível através de vários comentários e movimentações nas redes sociais por parte de pessoas (identificadas e bufados) cujos interesses e associações são manifestamente conhecidos por todas as pessoas sensatas e minimamente atentas ao contexto em que vive São Tomé e Príncipe e os seus cidadãos que pautam pela neutralidade política, imparcialidade e isenção nas suas atuações há alguns anos a esta parte.

Aproveito para informar a todos que o documentário sobre o processo ROSEMA está finalizado, aguardando apenas a data para a sua estreia. Contudo, se aquilo que se especula sobre a “suposta reviravolta” deste caso acontecer antes da apresentação do documentário, seremos obrigados, até por uma questão de lógica, a alterar a forma como o mesmo termina. Todas as personalidades visadas no documentário foram contactadas para o efeito de contraditório. Porém, algumas não se mostraram disponíveis para contar a sua versão sobre os factos narrados.

Aproveito para endereçar um especial agradecimento a todos que aceitaram falar. Quer se queira quer não, quer se goste quer não, eu e a minha equipa continuaremos a desenvolver projetos documentais de forma oficial e aberta, com todo o rigor e isenção que sempre nos caracterizou, porque estamos plenamente convictos da utilidade dos mesmos para um São Tomé e Príncipe mais livre, justo e democrático. Um bem-haja a todos!

Nilton Medeiros