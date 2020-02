Procultura PALOP lança DIVERSIDADE em São Tomé

Segundo uma nota da PROCULTURA PALOP-TL, o projecto DIVERSIDADE, é um instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade.

O lançamento em São Tomé acontece hoje, 14 de fevereiro pelas 17h00, no Centro Cultural Português de São Tomé e Príncipe.

«O DIVERSIDADE disponibiliza 600.000,00 EUR, distribuídos pelos seis países PALOP e Timor-Leste, para atribuição de subvenções a pequenos projetos ou ações de pessoas individuais ou coletivas, que possam contribuir para a criação de emprego adicional nos setores culturais e, simultaneamente, para a diversidade cultural e para a cidadania através da cultura como valores sociais. Cada país irá beneficiar de 100.000 EUR».

A nota explica ainda que «O DIVERSIDADE é uma atividade do projeto “PROCULTURA PALOP-TL – Promoção do Emprego nas Atividades Geradoras de Rendimento no Setor Cultural nos PALOP e Timor-Leste”, financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, IP em parceria com a rede de Institutos Culturais Europeus (EUNIC)».

Segundo a nota que chegou a redacção do Téla Nón, Em São Tomé e Príncipe, o DIVERSIDADE é gerido pelo Centro Cultural Português, na qualidade de membro da rede EUNIC.

Os interessados poderão obter informação adicional através do e-mail ccpstp@gmail.com e submeter as suas candidaturas através de formulário próprio, disponível em: https://www.instituto-camoes.pt/activity/oque-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/diversidade