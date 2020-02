Ybaguay prepara o lançamento do seu 3º álbum discográfico

O novo trabalho promete trazer diferenças e algumas ilações retiradas pelo artista durante uma pausa de cerca de quatro anos na carreira e deverá contar também com vários duetos com cantores angolanos.

Lil Saint, Walter Ananás, Branca Celeste ou David Russel são alguns dos nomes de artistas angolanos que deverão ajudar a colorir o novo trabalho do são-tomense Ybaguay. O álbum ainda não tem nome, mas vai no entender do cantor “marcar um novo recomeço”.

Em entrevista exclusiva ao ReporterSTP o cantor acrescentou que, “ costuma ser um pouco visionário, estudar o mercado, acompanhar os trabalhos de outros colegas e desta forma trazer sempre algumas diferenças”.

O novo trabalho discográfico de Ybaguay deverá ter 12 faixas. Duas destas músicas, Manga de 10 e I believe i can fly, já se encontram disponíveis ao público e inclusive já tiveram os vídeos clipes divulgados no Youtube.

O lançamento oficial deverá acontecer em Portugal no próximo verão. Em relação ao estado atual da música são-tomense, o cantor que já tem quase 20 anos de carreira, regista uma boa evolução das músicas e dos estilos ao longo dos anos. Pede no entanto, uma maior “união em prol do desenvolvimento da música nacional”, afirmou.

Brany Cunha Lisboa