Jovem cantora pede mais investimentos na música são-tomense

A jovem cantora são-tomense Janett Andrade pede um maior investimento privado na música e nos novos talentos do país. A artísta que mantém o sonho de gravar um disco, congratula-se com exemplos a seguir como Kalú Mendes e bate palmas a dupla Calema que mais recentemente conseguiu o estrelato.

Janett Andrade caiu nas graças do público são-tomense ao atuar em vários festivais e outros eventos ao vivo realizados nas ilhas. Em conversa com o ReporterSTP assegura que ” ganhou o gosto pela música ainda em pequena, motivada por um grande amigo que nos dias de hoje encontra-se a viver no Brasil”.

Acrescentou ainda que “mantém o sonho de gravar um disco”.

“Estou neste momento em Portugal a preparar-me para entrar numa escola de canto, onde espero melhorar ainda mais as minhas capacidades e destafeita trabalhar para brindar ao meu público com um single ou mesmo com um álbum de originais”, garante.

Janett sabe que o caminho faz-se caminhando, por isso, diz ” não ter pressas e que o que estiver por vir, verá ao seu tempo”, afirma.

Por outro lado, Janett Andrade traça um panorama favorável da música são-tomense, embora regista alguns constrangimentos nomeadamente “na falta de investimentos privados na discoberta e manutenção dos novos talentos”.

Ainda assim, apontou Kalú Mendes como um dos bons exemplos a seguir e aplaudiu o secesso da dupla Calema como sendo uma boa representante internacional do arquipélago.

Brany Cunha Lisboa