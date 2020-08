JANELA HUMORÍSTICA À MODA DA TERRA

« O Poder Expressivo das Nossas Línguas »

– O Crioulo Forro –

Desde os tempos mais remotos que as línguas, para além do seu papel de instrumento privilegiado da comunicação humana, vêm veiculando e difundindo através de gerações valores culturais, um património imaterial que se evidencia nas diversas manifestações identitárias de um povo ou de uma comunidade, exprimindo o seu sentir, os seus anseios, o seu modo de estar, os seus costumes e a sua tradição.

Folheando os diversos acontecimentos que se vão sucedendo no meu torrão natal, apercebi-me de uma ocorrência, ao que tudo indica, quase mítica, tratando-se de um episódio tragicómico transmitido por via oral e que se baseia numa realidade objectiva, num facto acontecido algures em São Tomé.

Juntando o útil ao agradável, sem querer adulterar os factos nem ferir a susceptibilidade dos estimados leitores, tomei a liberdade de (re)construir uma narrativa apoiando-me nalguma criatividade, imaginação e sensibilidade, e no espírito cómico e dramático que perpassa ao longo de todo o episódio narrado. Fi-lo na língua crioulo forro, ciente da importância e do papel crucial das nossas línguas (incluindo neste caso as demais realidades linguísticas de São Tomé e Príncipe) na origem, na construção e na formação da nossa sociedade.

A seguir, estruturei em português a síntese de tradução do referido episódio. Desejo e agradeço a todos uma boa leitura!

« KONTAJI NI LUNGWA SANTOME »

Ũasungê tava katlaba n’ũakekason.

Ũadjaplamasuntom’ũakarinhaxtluvisu, ligiũakasonpêtlaxi dê, zaoxê ni karinha se kudixtinunganhakemotxibabukakadaveludiũangêku tava môlê ni flêgêja se, pabantela.

Ola sun tava n’ômêxtladakabe, suba da sonkutlovada. Ũasungêku tava ka vala ni bodo xtlada, monhadu potopoto, sama sun, pidji bolila.

Kumasunxofelusangêdêsu, sunmundjakarinha, fulanusubli, karuxêkabe, zofulanufla:

– Kyê! A dêsu mu, kênanson suba ê, kompa?!

Kumendupasun na dwentxi, monhadu mo sun tava, sunbilikasonba liba, lentlanglentu dê, deta, zofisa tampa dê. Sunfla:

– Klê ni DêsuPadêKlusu, suba!!!

Klê ni DêsuPadêKlusu, suba!!!

Vangana vangana, vangana vangana, a tava vala tlêxikilometlukabeza, maji suba na mundjafa!

Ola se me, yôngê tava ka vala ni bodo xtlada, monhadu potopoto, nê pinta kwa na ta safa! Nen sama xofelupidji bolila. Ola sungêmundjakarinha, inentudaxivwalentlakaru.

Inen tava, inen tava… zo suba klamapikina!

Ola se me, sun se ku tava nglentukason, sun na bila tendêtlomentu suba ni liba kasonfa, sunlanta tampa kasonkuũamon, sayaôtlômonpêlwa, pasunsêbê xi suba klamaza.

Ni ola se me, pekadôku tava tasondu ni tlaxikarinha, bê mon se kaxê ni nglentukason, inenkundazalima-bluku, inenvwakyêblôgôdô, keblamon, kebl’ope, keblakabêsa, senforaôtlô d’inenkumôlê fia kôkôkô…

Kwa se me, xipitali toma patxi.

Zao, nê xofelu, nê sun se ku tava nglentukason na tava sêbênadaxikupasafa…

Awoê!!!…Un!

Non dumu ê nai ê!

Albertino Will Pires dos Santos

(Fedu ni djavintxidiMayudianudôsumilidexiku nove)

JANELA HUMORÍSTICA

(Síntese de tradução da história)

Certa vez um motorista dirigia-se a um luxan transportando na carroçaria do automóvel um caixão vazio para o funeral de alguém que tinha falecido naquela localidade.

A meio do percurso, já bem distante da capital, começou a chover torrencialmente, e um indivíduo que passava pela berma da estrada, aflito, acenou ao condutor pedindo boleia.

De pronto, o motorista parou e quem pedia boleia, subiu para a traseira da viatura. A chuva era tanta, que o homem, notando que o caixão estava vazio, entrou nele e deitou-se, fechando a tampa.

A chuva continuava a cair intensamente quando, passados alguns quilómetros, um grupo de aproximadamente dez pessoas que caminhavam pela rua pediu boleia ao motorista.

De bom coração, o automobilista parou o carro e elas rapidamente subiram.

Pouco depois, a chuva diminuiu e o homem que jazia dentro do caixão, apercebendo-se disso, levantou com uma mão a tampa e estendeu para fora o outro braço abrindo a mão, a fim de se certificar de que a chuva já não molhava.

Apanhados de surpresa e terror, os outros ocupantes, vendo o braço de um suposto fantasma, saltaram do carro, atirando-se para onde quer que fosse, porque o caso não era para menos! Resultado: feridos, mortos e aleijados, que deram entrada no hospital!

Entretanto, nem o ocupante do caixão nem o motorista se aperceberam do ocorrido. Vieram sabê-lo muito mais tarde!

Albertino Will Pires dos Santos

(Feito no dia 20 de Maio do ano de 2019)

Muito obrigado pela vossa atenção!

São Tomé, 28 de Julho de 2020.

Elaborado e escrito por:

Albertino Will Pires dos Santos

Albertino Will Pires dos Santos