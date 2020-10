Governo emitiu nota de felicitação para Olinda Beja

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)

Ministério do Turismo e Cultura

GABINETE DO MINISTRO

NOTA DE FELICITAÇÃO

Foi com profunda alegria que o Ministério do Turismo e Cultura de São Tomé e Príncipe tomou conhecimento, hoje, dia 16 de Outubro de 2020, através dos órgãos de imprensa internacional, sobre a atribuição do “Prémio Lusofonia 2020”, na Área da Literatura, a escritora são-tomense, Maria Olinda Beja Martins Assunção, mais conhecida como Olinda Beja.

Perante este distinto reconhecimento, o Ministério do Turismo e Cultura vem publicamente felicitar a referida escritora, e manifestar-lhe todo o apreço e consideração.

A atribuição do “Premío Lusofonia 2020” à Olinda Beja é, sem dúvidas, um justo reconhecimento do seu percurso literário e enaltece a riqueza temática das suas obras já publicadas, incluindo os textos poéticos.

Maria Olinda Beja Martins Assunção, conhecida como OLINDA BEJA, é natural de São Tomé e Príncipe. Cedo foi para Portugal e, mais tarde, a Suíça foi outro país europeu do seu roteiro de vida. Neste trajeto, fica bem vincada a dialética entre dois continentes e dois mundos: a África e a Europa. Alguém chamou a esta dialética uma ‘festa de mestiçagem’.

“Quinze Dias de Regresso”, “Água Crioula”, “Histórias da Gravana”, “Aromas de Cajamanga”, “A Sombra de Oká”e “Chá do Príncipe”são alguns dos seus livros celebrados. Com “A Sombra de Oká” veio a vencer o Prémio Literário mais relevante de S. Tomé e Príncipe: o “Prémio Francisco José Tenreiro”. Recentemente, já em 2020, venceu OLINDA BEJA o Prémio do “Freixo – Festival Internacional de Literatura”.

São diversos os gêneros abordados pela criatividade de OLINDA BEJA: a poesia, o romance, o conto e a literatura para os mais jovens. Em todos esses gêneros transmitindo o seu cunho pessoal e a sua força interior passada aos outros, aos leitores da lusofonia, através de esmerado ofício da língua portuguesa.

Parabéns, Olinda Beja!

Ministro de Turismo e Cultura

Aérton do Rosário Crisóstomo