Lançamento do livro “O Meu País do Sul” de António Bondoso na UCCLA

Um conjunto de textos, escritos ao sabor do tempo e dos ventos, com uma pitada de reflexões várias sobre a realidade do país que viu crescer o autor, São Tomé e Príncipe. A História, a Cultura, as emoções, as viagens, o passado e o presente que serão desvendados na obra “O Meu País do Sul” da autoria de António Bondoso, que será apresentada no dia 9 de julho, às 18h30, no auditório da UCCLA.

A obra, com a chancela das Edições Esgotadas, será apresentada pelo escritor Abílio Bragança Neto. Na ocasião, haverá leitura de poemas pela voz de Regina Correia e, por se tratar de São Tomé e Príncipe, não poderá faltar a música de Tonecas Prazeres.

Sinopse:

Sem tabus e sem complexos, resolvida a minha forte ligação a São Tomé e Príncipe – as ilhas onde cresci e me fiz homem – “O Meu País do Sul” completa uma tetralogia, depois de «Escravos do Paraíso» (2005), «Seios Ilhéus» (2010) e «Em Agosto A Luz do Teu Rosto» (2014) que, em prosa e em poesia, transportam e oferecem emoções e imagens de um país estrategicamente abençoado no meio do Golfo da Guiné e praticamente no meio do mundo.

“O MEU PAÍS DO SUL” é um conjunto de textos, escritos ao sabor do tempo e dos ventos e que agora entendi partilhar [acrescidos de algumas ideias de outros «pensadores»], despidos de qualquer «complexo de colono» mas plenos de um autêntico sentimento de pertença, no sentido de refletir e de provocar reflexão sobre as realidades do país.

De registar o destaque dado a algumas grandes figuras das letras e das artes de São Tomé e Príncipe, nomeadamente Francisco José Tenreiro – no centenário do seu nascimento e nos 60 anos da publicação de “A Ilha de S. Tomé”. Valorizado igualmente o rio Água Grande, que divide a cidade capital e nos oferece a perspetiva das vivências das elites e dos «colonos de segunda» em cada uma das margens. No meio da História e das questões políticas que cercam o colonialismo, a descolonização e a conjuntura da independência, ressaltam a Cultura – do ensino/educação às Línguas, como sustentáculo da economia – e a Saúde. E depois, uma viagem contada ao pormenor à volta da ilha Grande e nesse mar que nos conduz, à margem do petróleo, às mais belas praias do mundo na ilha o Príncipe.

Biografia de António Bondoso:

Nasceu em Moimenta da Beira, Portugal, em 1950, e da sua geografia sentimental e de trabalho fazem, ainda, parte São Tomé e Príncipe, Angola, Porto e Macau.

Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada do Porto. Pós-Graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra. A Rádio foi e é a sua paixão – Rádio Clube de STP, EN, RDP e Rádio Macau – tendo colaborado na RTP e na RTV. Foi colunista nos jornais Correio Beirão e Jornal Beirão, fundados em Moimenta da Beira e, mais recentemente, colaborou também com o Jornal Tornado.

Chegou a São Tomé em Julho de 1953. Em 1967 começou a trabalhar no Rádio Clube de S. Tomé, transitando para a ex-EN em 1969. Entre Fevereiro de 1971 e Julho de 1974 cumpriu o serviço militar obrigatório em Angola e em S. Tomé e Príncipe. Regressou definitivamente a Portugal em Outubro de 1974, trabalhando na ex-EN, em Lisboa, até Março de 1975 – altura em que é colocado no ER do Norte, no Porto. Em 1994 é requisitado pela TDM para trabalhar na Rádio Macau, onde se manteve até ao início do ano 2000.

Entre poesia e prosa publicou mais de uma dúzia de títulos desde 1999 [EM MACAU POR ACASO], entre as quais dois ensaios (sobre o poeta Luís Veiga Leitão e sobre O PODER E O POEMA), um relato de memórias e vivências de S. Tomé e Príncipe (ESCRAVOS DO PARAÍSO, com a Minerva Coimbra) em 2005. Antes, em 2003, havia publicado TONS DISPERSOS com a Vega. Em 2008, com a Atelier, faz publicar DA BEIRA! …Alguns Poemas e Uma Carta para Aquilino. SEIOS ILHÉUS (Poesia), em 2010, assinala os 35 anos da independência de STP. Uma tese académica sobre a LUSOFONIA E A CPLP em 2013, com as Edições Esgotadas. O RECOMEÇO (2014) celebra os 40 anos do 25 de Abril de 1974; também em 2014 publica EM AGOSTO…A LUZ DO TEU ROSTO – lido como uma incursão pelos meandros do antigo regime e pelo fim do “Império”, assinalando o 40.º aniversário da independência de STP. Em 2015 dá à estampa AROMAS DE LIBERDADE(S). Em 2019, com as Edições Esgotadas, publica TERRA DE NINGUÉM…ou Variações Sobre o País Real, já em 2.ª edição.

Idealizou e realizou igualmente para a TDM-Rádio Macau uma série de 31 Programas (MACAU – O ORIENTE DA HISTÓRIA) para assinalar a Transferência da Administração Portuguesa de Macau para a RPC, em 1999, os quais foram transmitidos em algumas dezenas de Rádios Locais em Portugal.

Fonte UCCLA