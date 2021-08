“Pontos de Vista”, livro de Carlos Barros Tiny

O jornalista e jurista santomense, Carlos Barros Tiny, lançou na quinta-feira, 19 de agosto a sua primeira obra literária intitulada “Pontos de Vista”.

Segundo o autor a obra pretende promover a mudança de comportamento e de atitude na sociedade santomense, e sobretudo na juventude. Escrita durante 1 ano e meio, a obra tem também o objectivo de incentivar o hábito de leitura no país.

Na sessão de lançamento, Carlos Barros Tiny, advogou a necessidade de «invertemos o estado de anormalidade que vivemos hoje ameaçados por uma crise de valores” e assegurou que “ este livro contém temas que suscitam a nossa reflexão sobre variados aspectos da nossa vida em sociedade».

O livro está dividido em duas partes, sendo que na primeira, o autor apresenta um conjunto de reflexões sobre vários temas desde a assunção da identidade santomense, a juventude e a política, a incultura de leitura dentre outros.

A segunda parte da obra é toda focada na Carta Africana da Juventude que segundo Carlos Barros Tiny «visa promover a divulgação deste instrumento jurídico-político da União Africana que define as políticas da juventude».

De salientar que o livro foi apresentado por Célsio Vera Cruz Junqueira, e lança pistas para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Importante audiência do público marcou a cerimónia de lançamento da obra, esta quinta – feira no auditório do Centro Cultural Português, na capital São Tomé.

Téla Nón