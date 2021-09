Acção para incentivar o hábito de leitura e escrita no país

Depois de ter lançado recentemente com sucesso a obra intitulada ” Pontos de Vista”, Carlos Barros Tiny, esteve na Praça da Independência na passada sexta-feira, 17 dos mês em curso, numa sessão de venda e autógrafos da obra.

O escritor pretende promover o hábito de leitura e de escrita no país e defende que ” o jovem que não lê, não terá cérebro para ajudar a costurar o desenvolvimento”.

Por outro lado, a iniciativa insere-se dentro das celebrações do 19 de setembro, dia consagrado as mulheres santomenses” Pretendo também com este evento exaltar a todas as mulheres de S. Tomé e Príncipe que diariamente lutam para que possamos ter um país melhor…e já agora gostaria também de apelar as mulheres a apostarem no conhecimento, na leitura, para que todos juntos possamos colocar o país na rota do desenvolvimento” concluíu, Carlos Barros Tiny.

Foram muitos os que marcaram presença na Praça da Independência com destaque para o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe. Filipe Nascimento, esteve no local e deixou uma mensagem de encorajamento para o jovem escritor.

O Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Calisto Nascimento, também marcou presença no evento.

Para a materialização deste evento, Carlos Barros Tiny, contou com parceiros como o CNJ, a Quercus-stp e a Camara Distrital de Água-Grande.