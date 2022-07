“Pontos de Vista” – Lançamento em Portugal

O jovem Jurista e escritor são-tomense Carlos Tiny, está em Lisboa para promover e divulgar o seu livro ” Pontos de Vista.”

Convidado pela The Icon Unipessoal, LDA empresa portuguesa especializada em serviços de marketing e comunicação, Carlos Barros Tiny vai dinamizar sessões de conversa com jovens de alguns centros de formação sobre temas abordados no seu livro ” é uma experiência nova, abracei o desafio e espero que tudo corra bem em Lisboa” assegurou.

Tiny, pretende por outro lado, divulgar o seu livro ” Pontos de Vista” junto a comunidade são-tomense radicada em Portugal ” Por outro lado, vou aproveitar a estadia e arranjar formas de apresentar o livro também para os nossos irmãos da diáspora que vivem em Portugal” finalizou.

O livro ” Pontos de Vista” foi lançado em 2021 e aborda temas ligados aos aspectos da vida social, política e cultural de São Tomé e Príncipe.

Téla Nón