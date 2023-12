“Nós e os Talentos” é o novo livro de Carlos Tiny

Um livro que retracta entrevistas feitas a diversas personalidades santomenses e que se sustenta também em dados de um inquérito realizo no país sobre a valorização dos talentos.

O autor do livro chegou a conclusão de que a desvalorização dos talentos, promove a pobreza e o subdesenvolvimento.

Depois do livro Pontos de Vista, Carlos Tiny, confronta a sociedade são-tomense com um livro que pretende despertar a nação são-tomense para a valorização dos talentos.

«O talento não é visto ainda em São Tomé e Príncipe não é visto como um objecto institucional na formulação das políticas públicas, por isso é que nesta obra eu recomendo que haja políticas e estratégias para valorização do talento», declarou o autor do livro.

O livro mostra que há uma grande desvalorização dos talentos em STP. O autor considera que é uma das causas da pobreza.

«No inquérito que lancei 80% dos inquiridos relacionam a pobreza com a desvalorização do talento. Nos países desenvolvidos há uma certa valorização dos talentos», precisou Carlos Tiny.

O padre Vicente Coelho que apresentou a obra, desafiou os alunos do liceu nacional e a sociedade santomense a eliminarem os inimigos dos talentos.

«O primeiro é a indiferença. A indiferença mata, a indiferença empobrece. E muitas vezes somos indiferentes aos nossos próprios talentos, as riquezas que trazemos dentro de nós», frisou o apresentador do livro.

Liceu Nacional, o maior centro de ensino do país, berço da promoção de talentos foi o palco do lançamento do livro “Nós e os Talentos”.

Abel Veiga