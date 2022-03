Brand, Saree e Têxteis Artesanais indianos marcaram nas celebrações do dia internacional da mulher

A embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe organizou um evento promocional Brand Índia do Saree indiano e têxteis artesanais indianos no âmbito da celebração do dia Internacional da Mulher.

O evento organizado no dia 5 de Março contou com a presença de cerca de quarenta senhoras, entre cônjuges de embaixadores, directores, think tanks, assistentes sociais e académicos.

Segundo a nota da embaixada da Índia a Primeira Dama da República de São Tomé e Príncipe, a senhora Fátima Vila Nova foi a convidada de honra.

Fátima Vila Nova a Primeira Dama de São Tomé e Príncipe

Sumathi Gururaj, esposa do embaixador da Índia, «pediu esforços mais concentrados da sociedade na mudança de mentalidade em relação à educação feminina e a progressão na carreira das mulheres em todos os sectores da nação», refere a nota.

Por sua vez Ernestina Menezes Neva, directora do Instituto da Igualdade de género destacou os esforços que estão a ser feitos para o empoderamento das mulheres são-tomenses através de vários projectos.

Segundo a embaixada da Índia foi organizada a promoção do Saree indiano, que é a marca registada das mulheres na Índia. Têxteis indianos, roupas étnicas e artesanato, chá indiano e especiarias também estiveram em exibição.

Durante a cerimónia foi exibido um vídeo em homenagem às mulheres cientistas espaciais da Índia e à história do Saree indiano.

As mulheres que habitam o meio rural na Índia também são acompanhadas e formadas. O Programa de Cooperação Técnica e Económica da Índia (ITEC) em energia solar, é segundo a embaixada da Índia uma das valências de formação das mulheres.

«Este evento destacou a contribuição crescente e positiva das mulheres para a economia global e sublinhou o quão importante é para a África tomar medidas para uma maior inclusão do poder das mulheres», concluiu a notada embaixada da Índia.

Abel Veiga

.